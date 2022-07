Größere Eiswelle, neues Handballzentrum: Das plant Bozen Größere Eiswelle, neues Handballzentrum: Das plant Bozen

In Zeiten wie diesen über neue Sportstätten zu sprechen ist gewagt. Doch Bürgermeister Renzo Caramaschi lässt nichts unversucht, um Geldmittel für wichtige Investitionen in diesem Bereich aufzutreiben. Am Montagabend hat er sich mit Landeshauptmann Arno Kompatscher getroffen. + Von Ursula Pirchstaller