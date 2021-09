Großalarm in Brixner Industriezone entpuppt sich als rauchende Maschine

Um 12.17 Uhr ging am Freitag der Alarm bei den Feuerwehren ein: Feuer in der Brixner Industriezone.Weil gerade bei Vorfällen in Gewerbegebäuden mit besonderem Risiko zu rechnen ist, wurde Großalarm gegeben. Die Freiwilligen Feuerwehren von Brixen, Milland, Klausen, Vahrn, Sarns, Albeins, Runggaditsch, der Abschnitts- und der Bezirksinspektor wurden verständigt.Doch als die Feuerwehrleute am Brandort eintrafen, war das Feuer bereits unter Kontrolle: Die Eigentümerfamilie hatte es selbst löschen können. Ersten Informationen zufolge dürfte es sich um ein Problem an einer Maschine gehandelt haben.

kn