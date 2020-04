Großbrand im Gadertal

Alarmstufe 3, Großbrand, hieß es bei der Alarmierung am Mittwochabend: Bei einem landwirtschaftlichen Gebäude in St. Martin in Thurn ist gegen 19.30 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Ersten Informationen zufolge steht der Stadel eines Hofs in Vollbrand.Derzeit stehen die Freiwilligen Feuerwehren von St. Martin in Thurn, St. Vigil, Untermoj, Campill, Wengen, Welschellen, Enneberg, Abtei und Bruneck im Einsatz.Die Rauchschwaden sind weitum sichtbar.

stol