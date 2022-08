Großbrand im Unterland: Lager der NewDrink GmbH in Flammen

Um 21.50 Uhr heulten am Donnerstag im Unterland die Sirenen: In Kurtatsch wurde ein Großbrand gemeldet, das Lager Logistik Süd der NewDrink GmbH steht in Flammen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sand in Taufers und vertreibt Getränke.