Alarm geschlagen wurde gegen 9.30 Uhr: Laut ersten Informationen soll ein Silo in der Firma Wolf Artecin in der Handwerkerzone Förche in Brand geraten sein und in der Folge das Silodach explodiert sein.Ersten Informationen zufolge soll ein technischer Defekt das Feuer ausgelöst haben.Aktuell stehen die Freiwilligen Feuerwehren von Schabs, Mühlbach Vahrn, Neustift, Raas, Brixen, Viums und Natz im Einsatz, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen.