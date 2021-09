Großbrand in Turin: Wohnhaus in Flammen

Das Feuer brach ersten Erkenntnissen zufolge im Dachstuhl eines Wohnhauses im Zentrum Turins nahe der Piazza Carlo Felice aus.Durch den Einsturz des Dachbodens breiteten sich die Flammen nach unten aus und griffen auf die darunterliegenden Dachwohnungen über.Mehrere Feuerwehren sind vor Ort, ebenso mehrere Rettungskräfte.Das Gebäude wurde evakuiert, ebenso mehrere Geschäfte an der Piazza Carlo Felice und in der Via Lagrange.5 Personen mussten ärztlich versorgt werden, darunter 2 Polizisten und ein Arbeiter, die leichte Verbrennungen und Schürfwunden erlitten, sowie 2 Bewohner, die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs außer Haus befanden.Eine weitere Frau, die Besitzerin einer Wohnung des brennenden Gebäudes, wurde von den Rettungsdiensten versorgt.

stol