Große Trauer: Patrick Bernard in Lana zu Grabe getragen

Patrick Bernard ist am Sonntag im Ultental bei einem Skiunfall ums Leben gekommen. - Foto: © fm

Dekan P. Peter Unterhofer OT und der Siebeneicher Pfarrer P. Christoph Waldner OT zelebrierten den Trauergottesdienst in der Niederlananer Pfarrkirche.„Das Wertvollste seines Lebens hat Patrick wohl in seiner Familie, in Denise und seinen Kindern Fabienne und Janik, entdeckt. Er hat dieses Geschenk gestaltet, er hat vieles darin investiert“, sagte Dekan Unterhofer und spendete der Familie Trost und Zuversicht im christlichen Glauben – in der Hoffnung auf ein Wiedersehen im Himmel.Gerade deshalb fehle Patrick als Partner und Vater. „Weil er so wichtig war, wird er euch, liebe Kinder, liebe Denise, auch weiterhin, unsichtbar nahe sein. Seine Art, sein Wesen, seine Begeisterung bleiben euch und seinen Freunden und Angehörigen ein ermutigendes, leuchtendes und auch bleibendes Vorbild“, sagte Unterhofer zur Trauerfamilie.„Nur seinen sterblichen Leib legen wir heute in das Grab, seine Seele, sein Wesen leben, leben bei Gott, der alles Gute bewahrt.“Nach dem Gottesdienst wurde Patrick Bernard am Friedhof verabschiedet und dann bestattet.