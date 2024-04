Große Trauer um Armin Mittermair (22)

Armin Mittermair - Foto: © facebook

Am gestrigen Montagvormittag kam es im Wald oberhalb von Welschnofen zu einem tragischen Unfall, bei dem der erst 22 Jahre alte Armin Mittermair aus noch ungeklärter Ursache von einem umstürzenden Stamm getroffen und dabei tödlich verletzt wurde (Hier lesen Sie mehr dazu). gehörte einer Firma aus Obereggen an, die in der Nachbargemeinde mit Waldarbeiten beschäftigt war.Mittermair stammte vom Weißbaumhof in Deutschnofen und war ein passionierter und überaus vorsichtiger Waldarbeiter. Er ist einer von 4 Buben und arbeitete seit einiger Zeit bei dem Waldarbeiterbetrieb in seiner Heimatgemeinde.Bürgermeister Bernhard Daum sprach den Familienangehörigen sein Beileid aus. Er sprach von einem großen Verlust für das ganze Dorf, zumal es einen hoffnungsvollen jungen Mann getroffen habe.