Große Trauer um Johannes Plattner

Vor 3 Wochen bei der Freiwilligen Feuerwehr angelobt

ist es am Samstagvormittag gekommen: Der 22-jährige Johannes Plattner aus Elzenbaum in der Gemeinde Freienfeld war mit ein paar Freunden zum Skifahren ins Skigebiet Ratschings/Jaufen aufgebrochen.Plattner war auf der Talabfahrt unterwegs, als er einem anderen Skifahrer ausweichen wollte. Dabei kam er von der Piste ab und prallte mit voller Wucht gegen einen Baum.Die herbeigeeilten Einsatzkräfte begannen sofort mit der Reanimation. Doch die Verletzungen waren zu schwer: Johannes Plattner starb noch am Unfallort.Die Todesnachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer im Wipptal. „Ich bin tief betroffen“, sagt die Bürgermeisterin von Freienfeld, Verena Überegger, zu STOL. „Es ist immer tragisch, wenn ein so junger Mensch mitten aus dem Leben gerissen wird.“Erst vor 3 Wochen war sie dabei, als Plattner bei der Freiwilligen Feuerwehr Elzenbaum angelobt wurde. „Ich habe Johannes dabei als engagierten und hilfsbereiten jungen Menschen wahrgenommen“, so Überegger.