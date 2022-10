Große Trauer um Jonas Hainz

Jonas Hainz mit seinem Vater Christoph: Das Bild erschien im Rahmen eines Interviews zum 60. Geburtstag von Christoph Hainz am vergangenen 23. Juli auf STOL. - Foto: © privat

hat, stürzte der Jonas Hainz bei der Besteigung des Magerstein-Gipfels im Antholzer Tal ab und verletzte sich dabei tödlich.Der 25-Jährige hat erst vor wenigen Monaten mit einer Free-Solo-Tour am Rosengarten für Aufsehen in der Kletterszene gesorgt. Am 7. Juni, genau 20 Jahre nachdem sein Vater Christoph Hainz und Oswald Celva die 11 Seillängen und 400 Meter lange „Moulin Rouge“ an der Rotwand eröffnet haben, kletterte Jonas zunächst die Tour noch einmal zusammen mit seinem Vater um sie dann, Anfang September, ohne jegliche Absicherung, free solo, in einer Stunde und 5 Minuten zu wiederholen.Die Free-Solo-Tour hielt er geheim, bis er ein Video dazu veröffentlichte. Voriges Jahr machte er mit einer Speed-Solo-Tour der Ortler Nordwand vom Tal und wieder retour in unter 4 Stunden in der internationalen Kletterszene auf sich aufmerksam.Zur Zeit war Jonas dabei die Ausbildung zum Bergführer und zum Bergrettungsmitglied abzuschließen.Jonas Hainz hinterlässt seine Eltern, eine Schwester und seine Freundin. Neben seiner sportlichen Freizeitaktivität arbeitete er in einem Brunecker Industriebetrieb. Die Notfallseelsorge des Weißen Kreuzes stand seiner Familie gestern in den schweren Stunden nach der Bergung zur Seite.