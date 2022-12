Große Trauer um Karl Höller

Diese Woche wäre er in Pension gegangen

„Karl mochs guat, wo du iats a bisch!“

Höller war am Sonntag zu einer Skitour aufgebrochen. Als er am Abend nicht mehr zurückkehrte, schlugen die Angehörigen Alarm. Da Höller alleine unterwegs war, musste zuerst eine Handyortung durchgeführt werden, um herauszufinden, wo sich Höller genau aufgehalten hatte.Erst am späten Sonntagabend wurde das Auto von Höller in Kurzras im Schnalstal gefunden. Kurz nach Mitternacht dann die schlimme Nachricht: Karl Höller war an der Lagaunspitze von einer Lawine mitgerissen und verschüttet und dabei getötet worden.Die Nachricht vom Lawinentod des 59-jährigen Möltners löste weit über Mölten hinaus Bestürzung aus – er war in der Gemeinde bekannt und beliebt. Diese Woche wäre er in Pension gegangen.Auch bei der Freiwilligen Feuerwehr Mölten war Höller jahrzehntelang aktiv. Auf Facebook ein trauriger Nachruf seiner Kameraden: „Lieber Karl, bei deiner Leidenschaft in den Bergen wurdest du so plötzlich und unerwartet aus dem Leben gerissen. Über 34 Jahre warst du Mitglied unserer Feuerwehr – 25 Jahre davon als zuverlässiger Kassier und Ausschussmitglied; somit hast du viele Jahre unsere Wehr geprägt und warst wesentlicher Bestandteil unserer Feuerwehr. Dein Einsatz, dein Humor und deine Kameradschaft werden in unvergesslicher Erinnerung bleiben. Unser aufrichtiges Beileid gilt in diesen schweren Stunden deiner Familie. Karl, mochs guat, wo du iats a bisch!“Karl Höller hinterlässt seine Frau und 3 Kinder.