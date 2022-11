Großer Schlag gegen Drogenhandel in Bozen – 25 Festnahmen

Geschäfte blühten während des Lockdowns auf

Die Drogen bezogen sie über eine in Brescia ansässigen Gruppe

Halbautomatische Pistole und 50.000 Euro Bargeld beschlagnahmt

In den frühen Morgenstunden vollstreckte die Fahnungseinheit der Bozner Quästur in Zusammenarbeit mit den Einheiten von Brescia, Verona, Prato und Imperia 25 Untersuchungshaftbefehle, die vom Voruntersuchungsrichter Trient auf Antrag der Antimafiaeinheit ausgestellt worden waren.Das Ermittlungen beziehen sich auf den Drogenhandel in der Landeshauptstadt nach der Zerschlagung der tunesischen Dealerbande.Ihren Platz nahmen Tunesier und Albaner ein, die vor allem im Gebiet der Romstraße aktiv waren. Ihre Geschäfte blühten während des Lockdowns auf, als sie die Preise wegen der Nachfrage und den eingeschränkten Bewegungsmöglichkeiten verdoppeln konnten.Die Ermittlungen, die sich über ein Jahr hinzogen, ermöglichten es, 2 weiterer Banden – eine bestehend aus marokkanischen Staatsbürgern, die andere aus Tunesiern – zu zerschlagen. Die Drogen bezogen sie über eine in Rovato in der Provinz Brescia ansässigen Gruppe.Dutzende von Pushern wurden überwacht: Bei einigen von ihnen wurden Hunderte von Übergaben (insbesondere Kokain und Crack) an Drogenabhängige dokumentiert. Gegen 25 Personen wurde die Untersuchungshaft verhängt, 5 weitere wurden auf frischer Tat verhaftet.Insgesamt wurden 1,6 Kilogramm Kokain, eine halbautomatische Pistole und 50.000 Euro Bargeld beschlagnahmt.