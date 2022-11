„Durchaus möglich, dass in den kommenden Tagen weitere Personen dazukommen“

Der Generaldirektor des Südtiroler Sanitätsbetriebes, Florian Zerzer. - Foto: © DLife/Multari

Mit der Einführung der Corona-Impfpflicht für Mitarbeiter im Gesundheitswesen gingen auch einige Suspendierungen einher. Wer sich nämlich nicht impfen ließ, musste seinen Arbeitsplatz verlassen – wurde also suspendiert.Seit 2. November können diese Mitarbeiter nun aber wieder an ihren alten Arbeitsplatz zurückkehren – insgesamt handelt es sich in Südtirol um 208 Personen.„Bislang sind 164 Mitarbeiter wieder an ihren Arbeitsplatz zurückgekehrt“, sagt Zerzer im Gespräch mit STOL. Das ist der Stand von Freitag. Laut Zerzer sei es aber durchaus möglich, dass in den kommenden Tagen noch weitere Personen dazukommen werden.