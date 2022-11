Günther Beghella ist neuer Moderator des Pastoralrates

Der Pastoralrat ist in der Diözese Bozen-Brixen das wichtigste basisorientierte Beratungsgremium des Bischofs, das den Bischof als Seismograph der Wirklichkeit Gottes vor Ort berät und unterstützt und als solcher ernstgenommen werden muss. Der Pastoralrat setzt sich aus engagierten, kompetenten Gläubigen aller Dekanate und aus den wichtigsten kirchlichen Verbänden zusammen. Im Pastoralrat vertreten sind zudem der Priesterrat, Ordensgemeinschaften, Diakone und Pastoralassistenten.Es geht in diesem Gremium darum, die Zeichen der Zeit zu erkennen und daraus Kriterien und Handlungsfelder für die Gestaltung der Pastoral in Südtirol abzuleiten. Der Verantwortliche der Katholischen Männerbewegung Georg Oberrauch freut sich:„Mit der Wahl von Günther Beghella zum Moderator des Pastoralrates hat die lokale Kirche Mut bewiesen. Sie zeigt, dass sie den Wandel aktiv und zukunftsgewandt mitgestalten und nicht tatenlos zuschauen will, wie die Kirche immer mehr den Kontakt zur Gesellschaft verliert.“ Die Katholische Männerbewegung wünscht Marina Bruccoleri und dem kmb-Vorstandsmitglied Günther Beghella als Moderatoren-Team des Pastoralrates viel Erfolg.