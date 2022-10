Gunde Bauhofer: „Weil ich das letzte Wort haben musste“

Gunde Bauhofer: Seit Dezember 2019 steht die 45-jährige Boznerin der Verbraucherzentrale Südtirol als Direktorin vor. - Foto: © LUCA GUADAGNINI / LINEEMATICHE

Ich bin öfter mal vor einem Kuchenbuffet schwach geworden ...Mein Rücken meint, ich sei zum Zelten zu alt, aber ich bin nicht sicher, ob ich diese Auffassung teile.Für Schuhe (und vor allem für Bergschuhe).Mein kaputtes Fernsehgerät zur Reparatur zu bringen.Weil ich das letzte Wort haben musste.Geige spielen zu können.Mit meiner Familie, über einen Versprecher beim Begrüßen von uns entgegenkommenden Spaziergängern.Mit Arroganz.Sich nicht von Menschen kritisieren lassen, die man nicht selbst um einen Ratschlag gefragt hat.Das Gefühl hatte ich noch nie.Immer dann, wenn ich für Probleme keine Lösungen finden kann.Samantha Cristoforetti, weil ich gerne Weltraumgeschichten aus erster Hand hören würde.Freier Zugang zu Bildung für alle.Auf Wanderungen, insbesondere auf längere Touren.Aufregend im Sinne von aufgeregt sein: die erste Live-Sendung im italienischen Fernsehen, da war mir doch ziemlich blümerant zumute.Eine lange Wanderung in Hawaii.Ich bin eher eine Sammlerin von kleinen, schönen und unvergesslichen Momenten, wie z.B. heuer im Sommer der überraschende Ausblick auf einen fast kobaltblauen See im Gebirge unterm Becherhaus.Tja, wenn ich das noch wüsste ...Bei Klassenarbeiten in der Mittelschule (wobei ich mir nach dem Vorbereiten des Schwindel-Zettels meist eh so viel gemerkt hatte, dass ich eigentlich gar nicht schwindeln musste).Mondlandung 1969.