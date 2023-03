Gutachter: Tödlicher Sturz am Ritten hätte vermieden werden können

Gelegenheit und Möglichkeit, von einer Weiterfahrt abzusehen

Am 8. Juni soll das Urteil fallen

Schadensersatzleistung

Zur Erinnerung: Es war am 4. Jänner vor 4 Jahren, als Renata Dyakowska und ihre Tochter Emily mit ihrer Rodel stürzten und dabei tödlich verunglückten. Am Donnerstag nun hat Parteiengutachter Alberto Sartori aus Padua seine Expertise abgegeben.Sartoris Überzeugung nimmt von einer Aussage des Amtsgutachters Ernesto Rigoni Ausgang. Dieser hatte erklärt, es sei aufgrund der Beschaffenheit der Piste kaum vorstellbar, dass Dyakowska (38) und Emily (8) die ganze Strecke bis zur Unfallstelle in einem Zug hätten durchrodeln können, ohne auch nur einmal anzuhalten.Parteiengutachter Sartori schließt daraus, dass Dyakowska somit durchaus Gelegenheit und Möglichkeit gehabt hatte, von einer Weiterfahrt abzusehen, wodurch es gar nicht erst zu dem fatalen Sturz gekommen wäre.Die Rechtsanwälte Paride D'Abbiero und Andreas Agethle, die den Präsidenten der Liftgesellschaft Rittner Horn, Siegfried Wolfsgruber, verteidigen, haben das Gutachten in diesen Tagen hinterlegt. Am Donnerstag beantragten sie für ihren Mandanten, gegen den der Verdacht auf Mitwirkung an fahrlässiger Tötung im Raum steht, ein verkürztes Verfahren. Vorverhandlungsrichterin Elsa Vesco gab dem Antrag statt und vertagte auf den 8. Juni.An diesem Tag dürfte das Urteil fallen – falls die Richterin es im Hinblick auf die neue Expertise der Verteidigung nicht für nötig halten sollte, das ursprüngliche Amtsgutachten ergänzen zu lassen.Weiterhin in der Schwebe sind indes die Verhandlungen mit 5 Nebenklägern über eine Schadenersatzleistung. Emilys Vater Ciro Formisano und ihr Bruder wurden bereits abgefunden.3 Schwestern und der Mutter von Renata Dyakowska sowie einem Stiefbruder von Emily hat die Versicherung insgesamt 250.000 Euro angeboten – geknüpft an die Bedingung, dass die Geschädigten ihre Nebenklägerschaft zurückziehen und auch keine zivilrechtlichen Schritte ergreifen. Ob eine Einigung bis zur Verhandlung im Juni gelingt, wird sich zeigen.