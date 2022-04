Hackschnitzelanlage brennt: Feuer in der Handwerkerzone von Latzfons

Feuer in einer Hackschnitzelanlage in Latzfons hat die Freiwilligen Feuerwehren der Umgebung in der Nacht auf Trab gehalten: Kurz nach ein Uhr ging bei ihnen der Alarm ein. Inzwischen ist der Großteil des Feuers unter Kontrolle.