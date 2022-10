Häftling beißt Polizist in den Arm

Die Heilungsdauer der 6 verletzten Beamten sei mit 2 bis 7 Tagen angegeben worden. Zu dem Angriff sei es gekommen, weil die Beamten versucht hatten, den problematischen Häftling nach einem Tobsuchtsanfall zu beruhigen. Der Häftling soll deshalb so aufgebracht gewesen sein, weil er zuvor Streit mit einem anderen Häftling hatte. Zu dem Streit sei es aus nichtigen Gründen gekommen.Die Gewerkschaft SAPPE drückt in der Mitteilung ihre Solidarität mit den Polizeikollegen aus und kritisiert den Mangel an Personal im Gefängnis von Trient – zudem sei der Kerker überfüllt.Hoffnung setzt die SAPPE in die neue römische Regierung. Die SAPPE weist darauf hin, dass es in den Gefängnissen auch deshalb zu immer mehr solchen kritischen Situationen komme, weil das System der „dynamischen Überwachung“ es den Häftlingen ermögliche, mehr Stunden als früher außerhalb ihrer Zelle verbringen zu können und sie dabei frei seien, sich zwischen den verschiedenen Sektionen zu bewegen – mit nur mehr sporadischen Kontrollen.