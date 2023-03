Foto: © FF Hafling

Am Samstagnachmittag ist es in Hafling auf einer Wiese neben der Moschwald Alm zu einem Brand gekommen.Den Feuerwehrleuten ist es jedoch gelungen, den Brand rasch zu löschen und so eine weitere Ausbreitung auf den nahen Wald zu verhindern.Angesichts der Trockenheit herrscht derzeit eine hohe Waldbrandgefahr, heißt es von den Feuerwehren. Jedes Risikoverhalten, das einen Waldbrand verursachen könnte, müsse daher unbedingt vermieden werden.Im Einsatz standen die Feuerwehr Hafling und Vöran.