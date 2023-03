Hatschi! Die Pollen fliegen wie wild

Wenn Pflanzen wegen Trockenheit in Stress verfallen, produzieren sie mehr Pollen als sonst. - Foto: © dpa-tmn / Wolfgang Kumm

Quelle: Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz

„Die Pollen der Zypressengewächse erreichen sehr hohe Konzentrationswerte“, schreibt die Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz in ihrem aktuellen Pollenbericht: Hasel, Ulme, Erle und Pappel sind schon aktiv. „In geringen Konzentrationen werden Pollen von Gemeiner Esche nachgewiesen. Erste Pollen von Süßgräsern und Weide sind in der Luft.“Die mitgelieferte Tabelle zeigt bildlich, was viele im Land derzeit in der Nase kitzelt.Die ungewöhnlich milden Temperaturen bescheren Pollenallergikern derzeit Probleme. Besonders der seit Wochen ausbleibende Regen tut ein Übriges: Die Pollenkonzentration bleibt hoch.Pappeln etwa haben wegen der milden Temperaturen 2 Wochen früher als normal mit dem Austrieb begonnen. Der Wassermangel reizt die Pflanzen an, mehr Pollen als gewöhnlich zu produzieren.