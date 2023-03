Gruppenvergewaltigung: Zellentür öffnet sich – In den Hausarrest

Ein erster Antrag auf Überstellung in den Hausarrest vonseiten aller 3 Verdächtigen war von der U-Richterin abgelehnt worden. Anwalt Federico Fava rief daraufhin das Freiheitsgericht an, um für seinen Mandanten besagte Überstellung zu erwirken. Und das gelang ihm bzw. Anwältin Giulia Bruno, die ihn bei der Verhandlung vor dem Freiheitsgericht vertreten hat.Im Rahmen derselben wurden Aufnahmen von Überwachungskameras gezeigt, die verschiedene Momente vor und zwischen den mutmaßlichen sexuellen Gewalttat zeigen. In der Folge befand das Freiheitsgericht, dass für den Kosovaren die Voraussetzungen für die Fortsetzung der U-Haft hinter Gittern nicht gegeben sind – die Begründung der Entscheidung wird in 45 Tagen vorliegen.Wie sie gestern bestätigten, wollen die Verteidiger der beiden anderen beschuldigten Kosovaren erneut einen Antrag auf Überstellung in den Hausarrest einreichen. Bis zur Entscheidung bleiben die beiden im Trienter Gefängnis Spini di Gardolo. Wie berichtet , wird den 3 Verdächtigen zur Last gelegt, einer Urlauberin aus Nordeuropa in der Nacht auf den 17. Jänner in Gröden sexuelle Gewalt angetan zu haben – zuerst im Auto, dann in einem Hotelzimmer und erneut, nachdem man sie zu ihrer Unterkunft zurückgebracht habe.