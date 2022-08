Heftige Unwetter ziehen durch das Land – mehrere Feuerwehren im Einsatz

In Pflersch wurden bereits Straßen vermurt und überschwemmt. Die Wehrleute versuchen die Situation in den Griff zu bekommen.Auch in den anderen Landesteilen gab es Unwetter. Vor allem im Pustertal sind mehrere Feuerwehren im Einsatz. Größere Unwetter sind noch zu erwarten.„Diese große Hitze und die schwüle Luft bringen mit sich, dass es am Abend vereinzelt zu heftigen Gewittern im Land kommen kann“, so der Landeswetterdienst. Die Agentur für Bevölkerungsschutz hat die gelbe Warnstufe ausgerufen.