Helmut Sartori ist neuer Vizepräsident der nationalen Seilbahnunternehmer

Südtirol ist größtes Mitglied

„Die Herausforderungen sind groß – auf die Pandemie folgt die Energiekrise. Beide trafen bzw. treffen unseren Sektor besonders hart. Im Team wollen wir diese Herausforderungen gemeinsam angehen und es freut mich, dass ich die Anliegen Südtirols auch auf dieser Ebene voranbringen kann“, so Sartori zu seiner Wahl.Dem Verband der Seilbahnunternehmer gehören italienweit mehr als 1500 Aufstiegsanlagen an, dies bedeutet 90 Prozent der italienischen Seilbahnen. Insgesamt beschäftigen diese rund 11.000 Menschen in Italien.„Südtirol ist mit seinen 360 Seilbahnanlagen das größte Mitglied in der ANEF und hierzulande Arbeitgeber für weit mehr als 2000 Menschen. In einem normalen Jahr erwirtschaften unsere Anlagen einen Jahresumsatz von über 360 Millionen Euro. Diese Zahlen machen deutlich, wie wichtig der Sektor für das Südtiroler Wirtschaftsgefüge ist. Gemeinsam mit meinen Kollegen im nationalen Verband werde ich mich dafür einsetzten, dass die Wirtschaftsleistung unseres Sektors entsprechend anerkannt wird“, unterstreicht Sartori.Im Vorstand der ANEF sind aus Südtirol zudem Elmar Pichler Rolle, Matthias Sepp, Martin Unterweger sowie Andy Varallo vertreten, als Rechnungsrevisor Oskar Malfertheiner.