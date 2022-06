Herr Dekan, was hat es mit den Herz-Jesu-Feuern auf sich?

„ Die Feuerherzen sind auch ein Sinnbild für die Sehnsucht des Menschen nach Liebe und nach Überwinden von sozialer Kälte und Gleichgültigkeit. ” — Bernhard Holzer, Dekan von Bozen

Die Vorgänger der Herz-Jesu-Feuer sind die bereits ab dem 12. Jahrhundert schriftlich belegten Sonnwendfeuer, die am Tag der Sommersonnenwende zu Ehren von heidnischen Göttern entzündet wurden. Im christlichen Kulturkreis wurden diese dann abgelöst von den Johannesfeuern, benannt nach Johannes dem Täufer, dessen Geburtsfest früher mit dem Tag der Sonnen¬wende zusammenfiel.An diesen alten Brauch anknüpfend entstand dann – nachdem unsere Vorfahren im Jahre 1796 das Land Tirol dem Heiligsten Herzen Jesu geweiht hatten – der Brauch, in Erinnerung an das Gelöbnis jährlich am Abend vom Herz-Jesu-Sonntag Bergfeuer zu entzünden. Allgemein üblich wurde dieser Brauch dann Mitte des 19. Jahrhunderts.Holzer: Es gibt da eine bunte Vielfalt: von einfachen Bergfeuern über Herz- und Kreuzformen bis hin zu Christussymbolen und Christusmonogrammen (u.a. die Buchstaben IHS und INRI). Und weil der Brauch des Entzündens von Herz-Jesu-Feuern eng verbunden ist mit der Bedrohung des Landes Tirol durch die Truppen Napoleons und dem damit zusammenhängenden Gelöbnis der Tiroler im Jahre 1796, ist ein beliebtes Motiv auch der Adler als Wappen der alten Region Tirol.Holzer: Heute wird das schöne alte Brauchtum mitunter leider auch kommerzialisiert, touristisch vermarktet oder politisch instrumentalisiert. Der Ursprungsgedanke war aber, dass dieses Entzünden der Herz-Jesu-Feuer ein weithin sichtbares Glaubensbekenntnis zu Jesus Christus sein soll und eine Bitte um Schutz und Segen.Holzer: Die Heiden wollten mit den Feuern die Licht-Gottheiten ehren, die das Dunkel und die Mächte des Bösen vertreiben sollen.Bereits seit dem frühen Mittelalter waren die sogenannten Kreidenfeuer („kreiden“ heißt im Mittelhochdeutschen „schreien“) ein schnelles Kommunikationsmittel, mit dem das ganze Land von einer Bergkette zur anderen bei drohender Kriegsgefahr in Alarmbereitschaft gesetzt werden konnte. Feuer ist ein Lichtsymbol und als solches ein Ausdruck der menschlichen Sehnsucht nach Licht, das das Dunkel vertreiben und besiegen soll. Für uns Christen ist Jesus Christus dieses Licht, das auch das Dunkel des Todes besiegt hat. Die Feuerherzen sind auch ein Sinnbild für die Sehnsucht des Menschen nach Liebe und nach Überwinden von sozialer Kälte und Gleichgültigkeit. Auch in dieser Hinsicht ist uns Christus ein Vorbild.Holzer: Angesichts der drohenden Gefahr durch die napoleonischen Truppen beschlossen die Tiroler Landstände am 1. Juni1796, das Land Tirol unter den besonderen Schutz des Herzens Jesu zu stellen und gelobten, alljährlich das Herz-Jesu-Fest feierlich zu begehen. Vor dem Herz-Jesu-Bild, das Karl Henrici bereits um 1770 für einen Seitenaltar der Bozner Stadtpfarrkirche geschaffen hatte, wurde dieses Versprechen am 3. Juni 1796 in der Pfarrkirche eingelöst und seither Jahr für Jahr erneuert, mehrmals auch in besonders feierlicher Weise. Das Bildmotiv verbreitete sich in ganz Tirol und bekam in vielen Kirchen und Stuben einen Ehrenplatz. Wir finden es aber auch in vielen Bildstöcken und an Hauswänden.Holzer: Vom Tschöggelberg aus, von wo man das ganze Burggrafenamt von Bozen bis nach Meran und darüber hinaus überblicken kann, und wo dieser Brauch heute noch besonders lebendig ist und gepflegt.