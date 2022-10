Herr Dr. Zanvettor, wie erkennt man einen Herzinfarkt?

„ Beim Auftreten der klassischen Symptome sollte immer umgehend der Notruf gewählt werden. Ein Herzinfarkt ist lebensbedrohlich. ” — Dr. Alex Zanvettor

Häufige Symptome ■ Thoraxschmerz: Starker und andauernder Schmerz in der Brust (kann in Rücken, Arme und andere Körperregionen ausstrahlen) ■ Engegefühl, Druck und Brennen im Herzbereich ■ Schweißausbrüche ■ Übelkeit, Erbrechen und Schmerzen im Oberbauch ■ Kurzatmigkeit und Atemnot ■ Unerklärliche Müdigkeit

1500 Südtiroler erleiden jedes Jahr einen Herzinfarkt. Je schneller ein Infarkt erkannt wird, desto größer sind die Chancen, schwerwiegende Folgen vermeiden zu können. Dr. Alex Zanvettor, Facharzt für Anästhesie und Intensivmedizin beim landesweiten Dienst für Notfallmedizin, hat fast täglich mit solchen Fällen zu tun. In Südtirol gehören Thoraxschmerzen zu den häufigsten Notarzteinsätzen.Dr. Alex Zanvettor: Zu den klassischen Symptomen beim Herzinfarkt zählen Schmerzen im Brustbereich, die bis in die Arme ausstrahlen können. Klassisch spricht man von Brustschmerzen mit Ausstrahlung in den linken Arm. Dazu können weitere Symptome kommen, wie Schweißausbrüche, Übelkeit, Blässe und Atemnot.Dr. Alex Zanvettor: Ja. Die klassischen Symptome wie Brustschmerzen und Schweißausbrüche zeigen sich vor allem bei Männern. Bei Frauen können hingegen auch untypische Symptome wie Magenschmerzen, Kieferschmerzen und Bauchschmerzen auftreten. Außerdem sind die Symptome bei Frauen oft weniger stark ausgeprägt als bei Männern.Dr. Zanvettor: In der Regel sind mehr Männer von einem Herzinfarkt betroffen als Frauen. Die Betroffenheit nimmt mit steigendem Alter zu.Dr. Zanvettor: Bei einem klassischen Herzinfarkt kommt es zum Absterben von Herzmuskelzellen. Durch die Verengungen eines oder mehrerer Herzkranzgefäße kommt es zu einer anhaltenden Minderversorgung des Herzmuskels mit Blut. Das Herz leidet also unter einem Sauerstoffmangel. Ist der Herzinfarkt sehr stark ausgeprägt, so kann es zu einem Herzkreislaufstillstand kommen.Dr. Zanvettor: Ja, genau. Im Zweifelsfall sollte wirklich immer der Notruf gewählt werden: Besser einmal zu viel als einmal zu wenig anrufen. Sobald die klassischen Symptome auftreten und besonders wenn diese sehr stark sind, muss umgehend die 112 gewählt werden, sodass schnell Hilfe kommt.Der Thoraxschmerz kann neben dem Herzinfarkt auch andere Ursachen haben: Oft können auch harmlose Ursachen – wie etwa ein überempfindlicher Magen – zu Thoraxschmerzen führen. Lebensbedrohlich wird ein Herzinfarkt, wenn er nicht erkannt wird, zu lange gewartet wird und es zu einem Herzkreislaufstillstand kommt.Dr. Zanvettor: Besteht der Verdacht, dass es sich um einen Herzinfarkt handeln könnte, so soll zunächst darauf geachtet werden, dass sich der Patient in Ruhe hinsetzen kann. Anschließend gilt es umgehend den Notruf 112 zu wählen. Schließlich ist es wichtig, beim Patienten zu bleiben, bis der Rettungsdienst eintrifft.Sollte ein Herzkreislaufstillstand eintreten, muss umgehend mit einer Herzdruckmassage begonnen werden, die am Telefon durch eine Person in der Landesnotrufzentrale angeleitet wird. Deshalb ist es wichtig, dass wirklich jeder zumindest einmal einen Erste-Hilfe-Kurs besucht hat. Die Durchführung der Herzdruckmassage bis zum Eintreffen der Rettungskräfte ist enorm wichtig, denn die ersten Minuten machen den Unterschied: Wenn man in den ersten Minuten nicht reanimiert, sinkt die Überlebenswahrscheinlichkeit drastisch.Dr. Zanvettor: Wird ein Herzinfarkt frühzeitig erkannt, ist er in der modernen Medizin relativ gut behandelbar. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten der Behandlung. Normalerweise werden mit einem Herzkatheter sogenannte Stents gesetzt, damit sich die Herzkranzgefäße wieder öffnen. Dabei fährt der Arzt mit einem Metalldraht über eine Leistenarterie ins Herz und setzt dort die Stents, damit wieder ausreichend Blut zum Herz fließen kann.Wenn eine schwere Verengung vorherrscht oder mehrere Orte verengt sind, kann eine Bypass-Operation nötig sein, wobei ein Bypass (Umleitung) das Blut an einer Engstelle der Herzkranzgefäße vorbeiführt.