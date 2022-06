Herr Peterlin, wird es in den kommenden Tag wieder so heftige Gewitter geben?

Dieter Peterlin - Foto: © Klaus Peterlin

Dieter Peterlin: Ja, es wird in den kommenden Tagen immer wieder zu Gewittern kommen, aber nicht mehr in dieser Intensität. Am heutigen Dienstag ist es den ganzen Tag über unbeständig, am Mittwoch kommt es wieder zu Gewittern, aber nicht mehr zu solch heftigen wie in den vergangenen Tagen.Peterlin: In der Nacht auf Donnerstag wird es weitere Gewitter geben. Aber nichts Besorgniserregendes.Peterlin: Sie sind nicht ungewöhnlich, da es in den vergangenen Tagen eine solche schwüle Hitze gab. Es ist aber insgesamt alles früher als normalerweise: Es hat hat noch nie so viele Gewitter gegeben im Mai wie heuer, das war ungewöhnlich für diese Jahreszeit. Wie man sich bei Gewittern verhalten soll, lesen Sie hier.