Herr Pycha, wie können wir die Spaltung der Gesellschaft überwinden?

Roger Pycha: Die Corona-Krise ist wie ein Vergrößerungsglas für Dinge, die auch vorher schon vorhanden waren, aber nicht in dieser Form. Durch eine Krise kommen bestimmte Situationen deutlicher zum Vorschein.Pycha: Zum einen der Bedarf an gesundheitlicher Versorgung. In den vergangenen Jahren wurde das Gesundheitswesen in Südtirol niedergespart, das bekamen wir in der Corona-Krise zu spüren. Zum anderen bemerken nun alle demokratischen Gesellschaften, dass es eine psychosoziale Wirklichkeit gibt und dass der Bedarf an psychischen Strategien in einer Krise deutlich ansteigt.Pycha: Wenn eine solche Krise auftritt, muss jede Person selbst, aber auch die Politik, darauf bedacht sein, die eigene psychische Gesundheit und die der Bürger, zu schützen und zu pflegen. Das ist nicht so einfach, wie es klingt. Denn in einer Krisenzeit, vor allem in einer Pandemie, gibt es eine Unmenge an neuen Regeln, die eingehalten werden müssen, und damit auszukommen, tut sich jede Person unterschiedlich leicht oder schwer. Eine solche Krise ist ein Prüfstein der Politik, der Wirtschaft und des sozialen Lebens. Diese Krise verlangt von uns Menschen urplötzlich neue Verhaltensweisen, die wir nicht gewohnt sind – zum Beispiel die Quarantäne: Der Mensch ist es nicht gewohnt, sich selbst solange zu isolieren. Und damit tun sich viele Menschen sehr schwer.Pycha: Ich würde nicht von einer einzigen Spaltung sprechen. Die Gesellschaft ist mehrfach gespalten: Da gibt es einerseits die Vorsichtigen, die alle Regeln einhalten, um sich so gut wie möglich vor dem Virus zu schützen, dann gibt es die gebrannten Kinder, die sich infiziert haben und dann gibt es jene Personen, die das alles nicht so ernst nehmen und die von der Regierung vorgegebenen Regeln nicht einhalten wollen. Diese einzelnen Personengruppen, die alle einen unterschiedlichen Angstpegel und unterschiedliche Ansichten haben, stehen sich derzeit recht unversöhnlich gegenüber. Diesen Zustand sollte man jetzt, da sich die Situation so langsam bessert, überwinden.Pycha: Diese sogenannten sozialen Medien werden mittlerweile missbraucht, um anonym und unkontrolliert Dampf abzulassen. Wir sollten als Gesellschaft so weit kommen, dass man die sozialen Medien nicht als Ventil und Beschimpfung missbraucht. Schon alleine das wäre ein großer Schritt nach vorne.Pycha: Wir haben als Gesellschaft in dieser Krise viel gelernt und befinden uns immer noch in einem Lernprozess, das ist unweigerlich mit Stress verbunden. Nun müssen wir aber aufpassen, denn die akuteste Phase der Pandemie scheint vorbei. Und wir wissen, wie das bei einem Herzinfarkt ist: Den bekomme ich meistens nicht in der akuten Anstrengungsphase, sondern in der Erholungsphase. Wir müssen also aufpassen, dass wir als Gesellschaft nicht einen psychosozialen Herzinfarkt erleiden, wir müssen die Einigung der Gesellschaft vorantreiben. Damit das gelingt, müssen wir wieder das Einende vor das Trennende stellen.Pycha: Die Angst. Die einen hatten und haben Angst, dass sie infiziert werden und sterben, andere haben Angst, in der Krise ihren Job zu verlieren und fürchten um ihre Existenz und wiederum andere haben Angst vor der Impfung. Wir müssen nun beginnen, diese Angst zu überwinden, wir müssen uns über diese Angst miteinander verständigen, wir müssen wieder mehr miteinander reden und nicht übereinander und gegeneinander. Dass das nicht einfach wird, das stimmt, denn für manche Personen sind die sozialen Lager wichtiger geworden, als die Vernunft des eigenen Handelns.Pycha: Ich kenne beispielsweise einen Arzt, der offiziell ein harter Impfgegner ist. Da er aber gleichzeitig auch an die Wissenschaft und an die Medizin glaubt, hat er sich heimlich impfen lassen, nur soll das offiziell niemand wissen. Und das ist nur ein Beispiel von vielen. Wir müssen wegkommen von diesen sozialen Glaubenslagern und uns wieder der Vernunft und der Realität zuwenden. Es gibt in der Gesellschaft die große Gruppe der Vernünftigen, die sich an die Regeln gehalten haben und dann gibt es diese kleine Gruppe, die sehr laut ist und sich gegen die Corona-Regeln der Regierung zur Wehr setzt. Wir müssen dieser kleinen, lauten Gruppe immer wieder Einladungen aussprechen, damit sie wieder zurückkehrt zu dem, was vernünftig ist.Pycha: Ich glaube, wenn die größte Gefahr vorbei ist, dann werden wir auch diese Spaltung sehr schnell überwinden. Der Mensch hat ein Bedürfnis nach Harmonie.Pycha: Wenn jetzt nicht jeder Einzelne auf seine psychische Gesundheit aufpasst, dann kann die Anzahl der Angststörungen, der Depressionen und die Suizidrate dramatisch zunehmen. Es sollte jeder anfangen, sein eigener Psychologe zu werden und versuchen, sich Gutes zu tun. Das ist nach all diesen Monaten der Krise unabdingbar. Und wenn man selbst nicht mehr weiter weiß, dann sollte man sich keinesfalls davor scheuen, fremde Hilfe zu holen.

