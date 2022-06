Heute soll der bislang heißeste Tag werden

„Das Wetter am Siebenschläfertag 7 Wochen bleiben mag“ sagt eine alte Bauernregel. Ob das angesichts der Wetterprognosen für heute gut oder schlecht ist, sei dahin gestellt: Für heute wird der bislang heißeste Tag des Sommers vorhergesagt.„Der Siebenschläfertag ist wohl die bekannteste Wetterregel. Nach der Legende ist es jener Tag, an dem sich entscheidet, wie der Sommer wird“, sagt Landesmeteorologe Dieter Peterlin. Statistische Analysen zeigten, dass sich um diese Zeit häufig das Azorenhoch etabliert.„Ist das wie heuer der Fall, gibt es für längere Zeit stabiles und heißes Wetter, falls noch nicht, dann bleibt es unbeständig und oft auch kühl. Durch die gregorianische Kalenderreform hat sich der Zeitpunkt des Siebenschläfertages eigentlich auf die erste Juliwoche verschoben“, sagt Peterlin.Gehe man nun davon aus, dass der Siebenschläfertag den gesamten Zeitraum Ende Juni/Anfang Juli umfasse, erkenne man eine Zuverlässigkeit von 60 bis 70 Prozent. „Also nicht so hoch wie die moderne Wettervorhersage, aber besser als würfeln“, meint Peterlin.Bleibt es bei der derzeitigen Trockenheit, teilweise sogar Dürre, ergeben sich in der Landwirtschaft wohl bald schon Probleme. Ein Gewitter allein löst das Problem nicht – es braucht nach Ansicht der Experten schon mehrere Regentage, um die Flusspegel wieder anzuheben und eine Entspannung für die Situation zu bringen.