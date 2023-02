Heute sonnig, morgen Schnee im Norden Südtirols

Sonne im Süden, Schnee im Norden

Auflockerung am Freitag

Vor allem im Süden des Landes blieb es am heutigen Mittwoch sonnig. Nur im Norden tauchten etwas dichtere Wolkenfelder auf und versperrten die Sicht auf den strahlend blauen Himmel.In den Tälern wehte stellenweise Nordföhn. „Besonders im Vinschgau weht der Wind wieder stärker, und kann auch bis Naturns vorankommen“, schreibt Hobby-Meteorologe Florian Schmalzl auf „Florians Wetterseite“.„Dank des Nordföhns gab es heute in den Tälern wieder bis zu 15 Grad Celsius. Doch der Winter gibt sich noch nicht geschlagen“, meldet Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf Twitter.Laut Prognosen bleibt uns das sonnige Wetter im Süden Südtirols auch am Donnerstag erhalten. Ganz anders wird die Wetterlage im Norden des Landes: Dort sind teils ergiebige Schneefälle angekündigt, die den ganzen Tag andauern können.„Schneien wird es vor allem im äußersten Norden des Landes, speziell auf den Bergen der Ötztaler Alpen und in den Zillertaler Alpen. Stärker schneien kann es auch im hintersten Ahrntal, also um Kasern-Prettau. Richtung Steinhaus, Luttach, Sand in Taufers werden die Mengen rasch weniger, weil es dort föhnig ist“, erklärt Schmalzl.In Richtung Süden schneit es weniger und im Unterland bleibt es völlig trocken, wie der Landeswetterdienst vorhersagt. Die Temperaturen gehen wieder zurück und liegen zwischen minus 6 und plus 8 Grad Celsius.Wie der Landeswetterdienst berichtet, sollen die Schneefälle im Laufe des Freitags abklingen. Nordföhn lockert die Wolkendecke stellenweise wieder auf.Auch die Temperaturen steigen zum Wochenende hin etwas an: Vorhergesagt sind minus 4 bis plus 13 Grad Celsius.