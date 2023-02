HGV erfreut über Direktzug von Rom nach Innichen

„Mit der direkten Anbindung von Rom nach Innichen wird ein zusätzliches Angebot einer nachhaltigen Anreise geschaffen und ein weiterer Schritt gesetzt, um die Erreichbarkeit Südtirols zu verbessern“, freut sich HGV-Präsident Manfred Pinzger.Diese direkte Zugverbindung nach und von Südtirol sei wichtig, um den Personenverkehr auf die Schiene zu verlagern und den Gästen eine komfortable An- und Abreise mit der Bahn zu ermöglichen.„Ein großer Dank geht deshalb an Landesrat Daniel Alfreider, welcher sich für diese Direktverbindung eingesetzt hat, und an Trenitalia, welche dieses zusätzliche Mobilitätsangebot möglich gemacht hat“, sagt Pinzger.Damit auch der letzte Streckenabschnitt vom Bahnhof zum Urlaubsquartier keine Hürde mehr darstellt, können Südtirols Gäste auf den flächendeckenden Anschluss-Shuttle „Südtirol Transfer“ zurückgreifen. Dieser bedient rund 10.000 Beherbergungsbetriebe in Südtirol und macht die An- und Abreise mit dem Zug attraktiver, heißt es abschließend in der Presseaussendung des HGV.