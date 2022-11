HGV Kaltern: „Alle Voraussetzungen, um optimistisch zu bleiben“

„Kaltern ist für die Gäste weiterhin ein attraktiver Urlaubsort, jedoch haben wir auch mit Personalmangel und den hohen Energiekosten zu kämpfen“, sagte Kemenater. Anschließend ging er auf die Tätigkeiten der Ortsgruppe im vergangenen Jahr ein. Dabei erwähnte er die konstante Zusammenarbeit mit dem Tourismusverein, um Projekte rund um die Leuchtenburg, den Friedensweg, die Rastenbachklamm und den Seerundwanderweg umzusetzen. Auch die Wineparty wurde nach einer coronabedingten Auszeit wieder organisiert.Christian Sinn, Obmann der Kellerei Kaltern, dankte der HGV-Ortsgruppe für die gute Zusammenarbeit und gab einen Ausblick auf die Weine des aktuellen Jahrgangs. Man erwarte einen ausgezeichneten Wein aus dem Jahr 2022, welcher dann den Gästen und Einheimischen in den vielen Gastbetrieben präsentiert werden kann, so Sinn.HGV-Bezirksobmann Gottfried Schgaguler ging auf die verschiedenen Themenschwerpunkte des Bezirks ein und berichtete über die Veranstaltungen im vergangenen Jahr.An der Jahresversammlung nahm auch der Landtagsabgeordnete Helmut Tauber teil, welcher über die wichtigsten touristischen Themen aus dem Landtag berichtete. Diese sind aktuell das Landestourismusentwicklungskonzept und die dazugehörigen Durchführungsverordnungen sowie die Unterstützungen für Wirtschaft und Private aufgrund der hohen Energiekosten.Die Ortsversammlung klang schließlich in geselliger Runde aus.