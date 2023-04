HGV nimmt am nationalen Tag der Gastronomie teil

Brot ist Symbol der Geselligkeit

Das Brotkörbchen mit Schüttelbrot, Vinschgerle und Ciabatta, die Brotsuppe, Knödel, der Scheiterhaufen – Brot spielt gerade in der Südtiroler Gastronomie traditionell eine große Rolle. Und genau dieses Thema „Brot“ stellt der Nationale Verband der Restaurantbetreiber Italiens, Fipe, in Zusammenarbeit mit dem Landwirtschafts- und dem Tourismusministerium an der „Giornata della Ristorazione“ am Freitag, 28. April, in den Mittelpunkt.Zu diesem Anlass bewirbt Fipe national eine Website für diesen Aktionstag und listet dabei alle teilnehmenden Gastronomiebetriebe auf, welche am „Tag der Gastronomie“ mindestens ein Brot-Gericht auf der Speisekarte anbieten beziehungsweise die vorhandenen Speisen mit Brot hervorheben.„Das Lebensmittel Brot wird dabei auch als Symbol des Teilens, der Gemeinschaft und als Ausdruck der lokalen handwerklichen Traditionen gesehen. Alles Werte, die in der Gastronomie einen wichtigen Stellenwert einnehmen“, erklärt HGV-Präsident und Vorstandsmitglied der Fipe Manfred Pinzger. Warum Brot? Weil es auch Symbol der Geselligkeit ist. Und genau dafür stehen die Gastbetriebe, nämlich ein Ort des geselligen und angenehmen Austausches zu sein.Der HGV feiert diesen Tag im Restaurant Kircherhof in Albeins bei Brixen mit einer Veranstaltung, bei der die Familie Noflatscher die Rolle des Brotes in der Gastronomie veranschaulicht, heißt es abschließend in der Presseaussendung.