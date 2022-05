HGV-Ortsgruppe Tiers: „Zusammenarbeit stärken“

Ortsobfrau Sandra Lunger berichtete von den Aktivitäten der Ortsgruppe im abgelaufenen Jahr. Einige Veranstaltungen mussten pandemiebedingt abgesagt werden, jedoch konnten insbesondere im Sommer auch einige stattfinden. Zusammen mit der Hoteliers- und Gastwirtejugend (HGJ) aus Welschnofen wurde die Veranstaltung „Saturday Icebreaker“ organisiert, welche auch heuer wieder ausgetragen werden soll.Zudem beteiligt sich die Ortsgruppe Tiers auch an den Spezialitätenwochen, welche von allen HGV-Ortsgruppen in der Ferienregion Seiser Alm durchgeführt werden. Dabei dient der traditionelle „Bergler Harass“, ein Picknick auf der Almwiese, als Auftaktveranstaltung.Auch sollen erneut die Kamingespräche mit allen Touristikern in Tiers organisiert werden, um die Zusammenarbeit zu stärken und für ein größeres Gastronomieangebot zu sorgen.HGV-Bezirksobmann Gottfried Schgaguler bedankte sich bei der Ortsgruppe für die rege Tätigkeit und stellte sodann die verbandspolitischen Themen des HGV und die Aktivitäten des HGV-Bezirkes Bozen und Umgebung vor.Anschließend berichtete HGV-Verbandssekretär Simon Gamper über die verschiedenen Dienstleistungen des Verbandes.Zum Abschluss ging Martin Damian, Tourismusreferent der Gemeinde Tiers, noch auf aktuelle Projekte ein. Ein großes Ziel der Gemeinde sei die Neuverpachtung der Haniger Schwaige, welche umgebaut wurde, sagte er.Zudem gab er ein Update zu den Entwicklungen rund um die Tierser Seilbahn. Es werden nun alle notwendigen Dokumente eingeholt, damit die Bahn pünktlich zum Beginn der Sommersaison den Betrieb wiederaufnehmen kann.