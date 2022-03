Hilfe für Menschen in der Ukraine und auf der Flucht

Diebeteiligt sich an den Hilfsmaßnahmen in der Ukraine und in den Grenzregionen. Die Caritas Ukraine hat 19 Zentren eingerichtet, in denen Binnenflüchtlinge aufgenommen und mit dem Lebensnotwendigsten versorgt werden. Mitarbeiter und Freiwillige verteilen Nothilfepakete mit Lebensmitteln, Hygieneartikeln und Medikamenten sowie Decken, Winterkleidung und Heizmaterial.Daspflegt dank seines europäischen Netzwerkes Samaritan International eine enge Beziehung zum ukrainischen Samariterbund SSU in Kiew und verfügt damit über einen direkten Draht in die Krisenregion. An der Slowakisch-Ukrainischen Grenze baut das Weiße Kreuz zurzeit ein ganzes Flüchtlingsdorf für 400 Menschen mit Schlafplätzen, Küche, Mensa und einer medizinischen Station auf, um den Ukrainern Erste Hilfe zu leisten und sie für den weiteren Weg zu stärken.Dashat die Möglichkeit direkt im Kriegsgebiet zu helfen, vor allem medizinisch. Es werden Medikamente, Verbandszeug, auch Lebensmittel und Decken gekauft und verteilt. Die Dinge, die es dort aktuell nicht mehr gibt, werden von Italien in die Ukraine geliefert.Seit 15 Jahren engagieren wir uns mit „Südtirol hilft“ gegen die Not im eigenen Land. Nun braucht es gebündelte Hilfe bei einer internationalen Katastrophe. Mit „Nothilfe Ukraine“ rufen wir alle auf mitzuhelfen.Damit unsere Unterstützung direkt dort ankommt, wo sie am meisten gebraucht wird, kann unter dem Stichwort „Nothilfe Ukraine“ an die Caritas, das Weiße Kreuz und das Rote Kreuz gespendet werden. Die Menschen in der Ukraine und auf der Flucht brauchen dringend unsere Unterstützung. Danke!

