Hinter den Kulissen: Carabinieri besuchen Grundschulen

Die Kinder durften sich mit den Beamten unterhalten, die Tätigkeit der Hundestaffel kennenlernen und die Einsatzautos von innen begutachten.In Deutschnofen beteiligten sich neben den Carabinieri auch die Sanitäter des Weißen Kreuzes, die Feuerwehr, der Bergrettungsdienst sowie Bürgermeister Bernhard Daum an der Aktion – mit dem Ziel, den jungen Bürgern das Zusammenspiel der verschiedenen Organe und Organisationen in der Gesellschaft näherzubringen.Gleichzeitig führen die Carabinieri auch ihre präventiven Kontrollgänge in der Nähe der Schulen fort. So waren die Ordnungshüter kürzlich im Rainerum sowie in der Mittelschule „Albert Schweitzer“ in Bozen zugegen, wo ebenfalls der Austausch mit den Schülern gesucht und die Wichtigkeit der Einhaltung von Regeln und Normen unterstrichen wurde.