Hitze – und kein Ende in Sicht

Die gute Nachricht vorweg: Den heißesten Tag dieser Woche (und den bislang zweitheißesten in diesem Sommer) haben wir mit gestern hinter uns. Die schlechte Nachricht: Ein Ende der Hitze ist nicht abzusehen, im Gegenteil: „Auch Anfang nächster Woche pendeln sich die Temperaturen bei 35 Grad ein, bevor sie in der zweiten Wochenhälfte wieder und weiter ansteigen“, sagt Dieter Peterlin voraus. Wie lange die Hitze noch anhalten wird, lässt sich nicht vorhersagen, „aber so weit man halbwegs verlässlich vorhersehen kann, ist tatsächlich kein Ende in Sicht. Also mal 10 Tage mit Sicherheit weiter schwitzen.“Es bleibt also auch am Wochenende heiß, aber mit ein bis 2 Grad weniger als gestern. „Immerhin ist bei dieser Hitzewelle der Föhn beteiligt, der sorgt für weniger Schwüle“, kann Peterlin trösten, der zur Sommerhalbzeit eine kleine Zwischenbilanz zieht: In Bozen gab es bis gestern 9 Tropennächte (nicht unter 20 Grad), 3 von 4 Tage über 30 Grad und 2 Tage über 35 Grad.Insgesamt betrug die mittlere Temperatur 24,8 Grad, „und damit ist diese erste Sommerhälfte die zweitwärmste seit Messbeginn im Jahre 1850, noch heißer war es bisher nur im Rekordsommer 2003“. Ein Thema ist nach wie vor die Trockenheit, in vielen Landesteilen hat es auch im bisherigen Sommer weniger geregnet als üblich, ganz besonders im Vinschgau mit nur halb so viel Regen wie üblich. Im Norden und Osten Südtirols ist die Niederschlagsbilanz dank häufiger Gewitter im Juni halbwegs ausgeglichen.