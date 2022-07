Hochfrangart: Büsche in Flammen

Dank des schnellen Eingreifens konnte in Girlan Schlimmeres verhindert werden. - Foto: © FFW Frangart

Die Einsatzkräfte wurden gegen 20:35 Uhr aufgrund eines Waldbrandes alarmiert. Wie sich herausstellte hatten einige Büsche in Hochfrangart unterhalb des Radweges aus vorerst unbekannter Ursache Feuer gefangen.Da die Einsatzstelle mit wasserführenden Fahrzeugen schwer zu erreichen war, mussten lange Zubringerleitungen gelegt werden. Dank des schnellen Eingreifens der Wehrleute konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht werden.Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Girlan, Frangart und St. Michael Eppan.In der Umgebung von Bozen kam es zuletzt zu mehreren Bränden, am Dienstagabend brannte es unter anderem am Hörtenberg und am Guntschnaberg. Aufgrund der gehäuften Brandausbrüche, gehen die Einsatzkräfte von gezielter Brandstiftung aus.