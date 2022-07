Horrende Spritpreise – So viel kostet eine Fahrt von Bozen nach Trapani Horrende Spritpreise – So viel kostet eine Fahrt von Bozen nach Trapani

Trotz der von der Regierung gewährten Ermäßigungen bei den Verbrauchssteuern und der Mehrwertsteuer sind die Preise an den Tankstellen nach wie vor unerschwinglich. Die Simulation des italienischen Verbraucherschutzbundes Codacons zeigt, wie tief man für eine Autofahrt von Bozen nach Trapani in Sizilien in die Tasche greifen muss.