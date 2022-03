Hubschrauber gerät nach Notlandung in Brand – Pilot kann sich retten

Großes Glück hatte am Mittwochnachmittag der Pilot eines Ultraleicht-Hubschraubers in der Nähe von St. Lorenzen: Nachdem sein Fluggerät in der Luft zu rauchen begonnen hatte, konnte er noch zur rettenden Notlandung ansetzen, bevor der Hubschrauber völlig ausbrannte.