Hubschrauber-Rettungseinsätze: Immer mehr zahlen einfach nicht

Wer den Bergrettungsdienst ruft, ohne in Notlage zu sein, wird zur Kasse gebeten. Nach Angaben der Gesundheitsbehörde „Ulss 1 Dolomiti“ in der Provinz Belluno beläuft sich der Gesamtbetrag der ausgestellten Rechnungen auf 1,2 Millionen Euro, aber viele zahlen nicht.Und das sind vor allem Ausländer: Fast 40 Prozent derjenigen, die seit 2020 den Rettungsdienst beanspruchten, haben ihre Schulden nicht bezahlt, berichtet die Tageszeitung „Corriere della Sera“.Nach Angaben der Rettungsdienste im Raum von Belluno wurden im Jahr 2020 insgesamt 366 Personen ohne medizinischen Notfall per Helikopter transportiert. Die Gesamtkosten für den Hubschrauber beliefen sich auf 608.000 Euro. 77 Prozent der Geretteten waren italienische Staatsangehörige.Viele von ihnen schafften den Rückweg nicht mehr und riefen einfach den Rettungsdienst. Im Jahr 2021 wurden Rechnungen in Höhe von 324.000 Euro ausgestellt. In diesem Jahr, bis zum 3. August, gab es bereits 173 Rettungseinsätze, für die 208.000 Euro gefordert werden. 76 Prozent der Bergsteiger, die den Hubschrauber rufen, ohne verletzt zu sein, sind Italiener.Nicht alle wissen, dass die Inanspruchnahme des Hubschrauber-Rettungsdienstes seinen Preis hat: 90 Euro pro Minute.Die unbezahlten Rechnungen belaufen sich seit 2020 auf fast eine halbe Million Euro. An erster Stelle der zahlungsunfähigen Schuldner stehen die Deutschen, gefolgt von Amerikanern und Polen. Im Jahr 2020 hinterließen deutsche Urlauber unbezahlte Rechnungen für den Hubschrauber in Höhe von 78.000 Euro. Das sind durchschnittlich etwa 3000 Euro pro Rechnung. Auf Polen entfallen Beträge in Höhe von insgesamt 54.000 Euro mit durchschnittlich nicht bezahlten 9000 Euro pro Kopf.Für Aufsehen hatten 2019 zwei spanische Bergsteiger gesorgt, die an einer Wand der Drei Zinnen stecken blieben. 3 Tage lang versuchten die Retter per Hubschrauber ihnen zu helfen, was die Spanier aber verweigert haben sollen, bis der vierte Versuch erfolgreich war. 9000 Euro kostete die Rettungsaktion. Der Betrag ist noch zu begleichen. „Wir haben nicht gezahlt“, betonte einer der beiden Spanier gegenüber dem „Corriere della Sera“.Die 9000 Euro setzen sich aus 3-mal 3000 Euro zusammen: Da die Mutter des Spaniers nichts von ihrem Sohn gehört hatte, alarmierte sie die Flugrettung, die – dem „Corriere“ zufolge – seitdem von jedem der 3 Beteiligten 3000 Euro einfordert. Bisher vergeblich.