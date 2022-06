„IATZ!“ – NACH-DENKEN IN MERAN – Schützenbund ist enttäuscht

Der Südtiroler Schützenbund will in seiner Pressemitteilung auf folgende Dinge aufmerksam machen:Die Prüfung von verschiedenen Modell-Autonomien bis hin zu souveränen Regionen bzw. eigenen Kleinstaaten ist eine Chance für Europa, um das „Europa der Regionen“ Wirklichkeit werden zu lassen.Es stellt sich die Frage, warum der Bürgermeister von Meran und seine Kritiker-Freunde verärgert sein wollen, wenn z.B. die Region Veneto eine neue souveräne Region werden möchte oder die Region Toskana ein neues San Marino bilden würde. Autonome Regionen sind nicht nur eine Frage der Sprache, sondern vor allem eine Frage der Vor- und Nachteile für die kulturellen Minderheiten.Wenn wir Südtiroler wirklich wichtige Reformen durchführen möchten, dann brauchen wir unbedingt einen Ausbau unserer Autonomie oder eben einen eigenen Staat oder mehr Schutz als österreichisches Bundesland.Südtirol hat Reformen dringend nötig. Die aktuelle Diskussion um das Ehrenamt zeigt dies eindeutig. Aber auch Themen wie Mindestrente und Sozialpolitik, Sanität und Anerkennung der Studientitel und die duale Ausbildung zur weiteren Existenz des Handwerks brauchen mehr Kompetenzen und mehr Entscheidungsspielräume. Eine souveräne Regelung beim Abbau der Staatsschulden wäre für Südtirol ebenso nachhaltig wie existenziell wichtig.Iatz! sind auch alle politischen Vertreter der Stadt Meran eingeladen, sich Gedanken zu machen, wie unsere Autonomie ausgebaut werden kann. Denk- und Diskussionsverbote sind nicht mehr zeitgemäß und sind vermutlich nur die Folge von Partei Hick-Hack, um einen Kollegen auszugrenzen.Eine moderne Stadt wie Meran sollte es sich nicht leisten, den eigenen gewählten Mandataren die Teilnahme an Veranstaltungen zu verbieten, wo verschiedene Modelle von Regierungsformen diskutiert werden.