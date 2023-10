„Ich werfe mein Vieh nicht dem Bären zum Fressen vor“

47 Schafe versprengt – Tiere sind total verschreckt

„Wir wurden in keinster Weise informiert“

„So müssen wir es aufgeben“

15 gerissene Schafe haben die Hirten und Schafzüchter in den letzten Wochen gefunden. Die Tiere hatten den Sommer auf der Alm Flagge und auf der Puntleider Alm in der Gemeinde Franzensfeste verbracht. Als sie die gerissenen Schafe fanden, boten sich ihnen schreckliche Bilder, Einem trächtigen Schaf war sogar das ungeborene Lamm aus dem Leib gerissen worden.47 Schafe sind noch verschwunden, sie wurden von einem Raubtier in alle Windrichtungen versprengt: Einige Tiere sind nahe der Karspitze in Schalders, andere oberhalb von Durnholz im Sarntal aufgetaucht. Sie sind so verschreckt, dass sie nicht eingefangen werden können.Rissbilder und Losungen ließen sofort einen Bären hinter den Angriffen vermuten, vor kurzem kam die offizielle Bestätigung: Es war tatsächlich ein Bär.Der Landwirt Ägidius Wieser aus Stilfes bringt alle seine Mutterkühe, Schafe, und Ziegen schon seit vielen Jahren zur Sommerweide auf der Puntleider Alm. Helmuth Grunser hat seine Schafherde schon seit vielen Jahren auf der hinteren Flaggeralm.Verbittert sind die beiden vor allem darüber, dass sie von den zuständigen Behörden nicht darüber benachrichtigt wurden, dass sich in jenem Gebiet ein Bär herumtreibe. „Wir wurden in keinster Weise informiert. Hätte man uns sofort Bescheid gegeben, hätten wird reagieren und die Schafe ins Tal treiben bzw. erst gar nicht auf die Alm auftreiben können“, betont Wieser.Grunser und er sind nämlich überzeugt, dass dadurch nicht nur die Tiere auf der Alm, sondern auch ihr eigenes Leben, das von Mithelfern auf den Almen sowie das von Wanderern in Gefahr gebracht worden sei. „Wir haben die verschwundenen Schafe gesucht, nicht wissend, dass ein Bär in der Gegend herumstreift“, meint Wieser.Einig sind sich die beiden darin, „dass es so nicht mehr weitergehen kann“. „So müssen wir es aufgeben, denn ich werfe mein Vieh nicht dem Bär oder Wolf zum Fressen vor“, betont Wieser. Er sieht das Projekt zur Wiederansiedlung von Bären „zu 100 Prozent gescheitert, weil man Angst haben muss, seine Nutztiere auf den Almen zu betreuen“.