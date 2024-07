„Ihr Sohn hatte einen schweren Unfall“: Seniorin wird Opfer von Betrügern

Bei verdächtigen Anrufen die Polizei einschalten

Bei der 80-Jährigen klingelte am gestrigen Mittwochnachmittag das Telefon: Am anderen Ende der Leitung war ein Mann, der sich als Carabiniere ausgab und ihr mitteilte, dass ihr Sohn in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen sei. Dabei sei ein 8-jähriges Kind schwer verletzt worden.Um zu verhindern, dass ihr Sohn ins Gefängnis komme, müsse die Seniorin der Familie des Kindes 8000 Euro als Entschädigung bezahlen. Das Geld werde eine „vertrauenswürdige Person“ in Kürze bei ihr abholen, so der Anrufer.Das ahnungslose Opfer hielt sich an die Vorgaben des „falschen Carabiniere“ und händigte wenig später einer Frau, die an ihrer Türe klingelte und sich als Mitarbeiterin des Bozner Gerichts ausgab, Bargeld und Goldschmuck im Wert von rund 10.000 Euro aus. Erst als die Frau mit der Beute verschwunden war, wählte die Seniorin den Notruf.Nun haben die Carabinieri die Ermittlungen aufgenommen, um die Identität der Kriminellen aufzuklären.Die Staatspolizei ruft dazu auf, bei derart verdächtigen Anrufen, in jedem Fall die Polizei einzuschalten: Entweder über die Notrufnummer 112 oder die App „YOUPOL“ der Staatspolizei „Der Betrug an älteren Menschen ist eine besonders verabscheuungswürdige Form der Kriminalität , da er eine der schwächsten Bevölkerungsgruppen betrifft, die mit besonders raffinierten Tricks getäuscht wird“, so der Quästor von Bozen , Paolo Sartori. „Aus diesem Grund führt die Staatspolizei seit einiger Zeit landesweit Informations- und Sensibilisierungsinitiativen zu diesem Thema durch, um zur Sensibilisierung beizutragen und gleichzeitig den potenziellen Opfern einen wirksamen Beitrag zu leisten, damit sie die Betrügereien erkennen und sie umgehend melden können.“