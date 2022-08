Im Zeichen des Regenbogens

Die Fußwallfahrt im Juli ist immer eine anspruchsvolle Wallfahrt, welche von den Frauen viel Kondition, Trittsicherheit und auch Selbstvertrauen abverlangt. So wurde vor Beginn in der Pfarrkirche Tiers um den Segen für diese Wallfahrt gebeten.Die Frauen starteten die Fußwallfahrt mit ihren Begleiterinnen Ulli Huber und Waltraud Rier in Weißlahnbad in Tiers. Trotz der Hitze und ein paar Gewittern zwischendurch, haben alle Frauen die Anstrengungen und Herausforderungen dieser 3 Tage hervorragend gemeistert: mit Vertrauen in Gott und in sich selbst. So absolvierten die Frauen an 3 Tagen in Summe über 40 Kilometer und 3500 Höhenmeter.„Die beeindruckende Berglandschaft, das gemeinsame Singen, Beten und auch Innehalten, haben diese Fußwallfahrt wieder zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht“, schreiben sie in einer Presseaussendung.Als nächstes findet am Donnerstag, 25. August 2022 eine Tages-Fußwallfahrt im Passeiertal von Stuls auf dem Meraner Höhenweg und über den Urweg wieder zurück nach Stuls. Eine weitere 4-tägige Fußwallfahrt ist vom 13. bis 16. September im Pustertal geplant. Das genaue Programm ist auf der Homepage veröffentlicht.