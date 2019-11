Impfziele nicht erreicht

Laut einem Bericht der italienischen Nachrichtenagentur ANSA habe das Trentino die 95-Prozent-Hürde erreicht, Südtirol jedoch liege noch weit darunter. Schuld daran seien unter anderem die vielen Kampagnen der Impfgegner.





Südtirol stehe im italienischen Vergleich weit unter dem Durchschnitt was die Impfdeckung betrifft. Mit Stichtag 31. Dezember 2018 hatte die Impfdeckung 83,3 Prozent betragen.In Sachen Masern Mumps und Röteln liege die Impfrate gerade mal bei 70,8 Prozent, im Sanitätsbezirk Meran-Burggrafenamt sogar nur bei 65,3 Prozent.Die Zahlen stammen von der italienischen Vereinigung für klinische Mikrobiologie, die eine Reihe von Treffen zum Thema Impfrate organisiert hat. Der allgemeine Trend sei zwar positiv, dennoch erreichten nur 5 von 20 Regionen in Italien die angestrebte Impfrate.In Südtirol sind im aktuellen Schul und Kindergartenjahr 68.955 Kinder eingeschrieben. Im Sommer mussten 10.918 Briefe verschickt werden, in denen die Erziehungsberechtigten aufgefordert werden, die Impfdokumentation nachzureichen.In der Gemeinde Latsch etwa seien 2017 von 58 Kindern unter 2 Jahren nur 17 gegen Masern, Röteln und Mumps geimpft gewesen.

