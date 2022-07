Es bleibt sonnig und heiß

Am heutigen Sonntag scheint im ganzen Land die Sonne und es gibt Höchstwerte zwischen 28 und 35 Grad. Am Nachmittag könnten einige flache Quellwolken über den Bergen entstehen, so der Landeswetterdienst.Morgen sorgen subtropische Luftmassen für einen sehr heißen Sommertag. Der Himmel bleibt meist wolkenlos. Die Höchstwerte liegen zwischen 28 und 36 Grad.Auch in den nächsten Tagen geht es sonnig und heiß weiter. Nur am Mittwoch steigt die Gewitterneigung am Nachmittag und am Abend an.