In Gröden und darüber hinaus: Trauer um Neshit Ajdini

Neshit Ajdini wurde von dieser schweren Straßenmaschine erfasst. - Foto: © DLife/DF

Die Ärzte auf der Intensivstation des Bozner Krankenhaus haben den Kampf um das Leben von Neshit Ajdini verloren. Am Mittwochabend war der 51-jährige Mazedonier mit schwersten Verletzungen eingeliefert worden. Er war bei einem schweren Verkehrsunfall in der Romstraße von einem Motorrad gerammt worden. Am späten Freitagabend ist er gestorben. STOL hat berichtet. Ajdini ist im Alter von 25 Jahren nach Italien gekommen. Er fand in der Nähe von Rom eine Arbeit als Maurer. Vor 10 Jahren entschloss er sich nach Südtirol zu übersiedeln. Er fand eine Anstellung in einem Hotel in Gröden. Anfangs arbeitete er als Hilfskoch, später dann als Chauffeur.Laut den Ermittlungen zum Unfallhergang soll Ajdini die Straße an einer Stelle überquert haben, an der es keinen Zebrastreifen gibt. Er wollte sein auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparktes Auto, in dem seine Frau und sein Sohn warteten, erreichen. Geklärt werden muss, ob ihm die Sicht durch einen geparkten Lieferwagen versperrt war und er den herannahenden Motorradfahrer nicht kommen sah.Er wurde von der schweren Straßenmaschine voll erfasst. Der 51-Jährige blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen, der Motorradfahrer zog sich hingehen nur leichte Verletzungen zu und erlitt einen schweren Schock.Die Staatsanwaltschaft hat nun weitere Ermittlungen aufgenommen. Die Aufzeichnungen von Überwachungskameras sollen ausgewertet werden. Zudem muss geklärt werden, ob der Motorradlenker möglicherweise auf der Bus- und Taxispur unterwegs war.Die Nachricht vom Tod Ajdini’s sorgte in seinem Freundeskreis und unter seinen Kollegen für große Bestürzung. Er wird als fleißig und immer disponibel beschrieben.