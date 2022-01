In Lienz auf Eisplatte gestürzt, schweren Verletzungen erlegen

Die 64-jährige Frau hatte erst Ende November ihren Ehemann Rudolf verloren. Sie wollte vor ein paar Tagen dessen Wohnung im Osttiroler Hauptort Lienz auflösen. Als sie dort weilte, kam es in der Nähe der Wohnung zu einem tragischen Unfall: Lunger rutschte auf einer eisbedeckten Stelle aus und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.Die Schwerverletzte wurde ins Bozner Krankenhaus eingeliefert, wo sie notoperiert wurde und sich die Ärzte um ihr Leben bemühten. Am 8. Jänner erlag sie ihren schweren Verletzungen.Der Abendrosenkranz wird in der Jenesier Pfarrkirche am Freitag um 20 Uhr gebetet. Der Trauergottesdienst mit anschließender Urnenbeisetzung erfolgt am Samstag, 15. Jänner, um 10 Uhr in der Pfarrkirche von Jenesien.

