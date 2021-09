In Mailand brauchen Priester den Grünen Pass – Und in Südtirol?

Die Diözese in Mailand geht eigene Wege, sie legt selbst Anti-Covid-Regeln fest und fordert von Priestern und allen anderen volljährigen Personen, die in den Pfarreien aktiv tätig sind, den Grünen Pass – ab 20. September. Wie ist das in Südtirol? + von Stephan Pfeifhofer