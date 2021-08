In Memoriam Helli Thaler: Konzert mit Hellis Friends in Bruneck

Helli Thaler lebte für die Musik und jene die ihn dabei begleiteten. Als Bassist der Band „Flash“, Trompeter der Big Band „Die Musik“ und Initiator seinen persönlichen Herzens-Projekts „Helli & Friends“, sowie als Organisator verschiedenster Konzert-Highlights, war er eine prägende Persönlichkeit in der Südtiroler Musikszene. Am 4. Juni kam Helli Thaler bei einem Absturz mit seinem Ultraleichtflugzeug auf tragische Weise ums Leben. „Helli bleibt uns als leidenschaftlicher Musiker, als Förderer, Helfer und guter Freund in Erinnerung und durch die Musik ganz nah bei uns“, so seine Freunde.In seinem Gedenken veranstalten sie nun das „A Tribute Concert in Memoriam of Helli“, bei dem viele seiner musikalischen Weggefährten als Gastmusiker dabei sein werden.Das Konzert findet am 21. August um 18 Uhr am Brunecker Rathausplatz statt. Der Eintritt ist frei. Der Erlös von Spenden geht an den Jugendclub Hockey Bruneck.

